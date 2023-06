Schwere Unwetter: Orte in Kärnten von Außenwelt abgeschnitten

Schwere Hagel-Unwetter in der Nacht auf Donnerstag haben in der Obersteiermark und in Oberkärnten eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Ein heftiges Unwetter hat am Mittwochabend in Oberkärnten zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen war vor allem der Bezirk Spittal: Im Gebiet zwischen Rennweg am Katschberg und Gmünd gingen mehrere Muren ab und bei Lurnfeld sorgten bis zu acht Zentimeter große Hagelkörner und umgestürzte Bäume für Behinderungen, teilte die Polizei mit. Im Bezirk Liezen standen die Feuerwehren wegen entwurzelter Bäume und abgedeckter Dächer im Einsatz.

Bei Rennweg in Kärnten ging um 17.35 Uhr eine Mure über die L19 ab. Anrainer und die Besatzung einer Polizeistreife waren zwischen mehreren Muren eingesperrt, die L19 nicht mehr befahrbar. Auch über die Katschberg Straße (B99) in St. Nikolai ging eine Mure ab, dort wurde die Schiebetür eines Linienbusses durch einen Stein zerschlagen, verletzt wurde dabei niemand. In Kremsbrücke wurden zwei Häuser schwer beschädigt, außerdem wurde ein Auto durch eine Mure beinahe zur Gänze verschüttet.

Die Straßen im Unwettergebiet blieben gesperrt, die Sperre wird voraussichtlich bis Donnerstagvormittag andauern. Entlang der B99 wurden mehrere Bäume entwurzelt oder geknickt und über die Fahrbahn geworfen, mehrere Bäche traten über das Ufer. Verletzt wurde nach letzten Erkenntnissen niemand, es entstand jedoch enormer Sachschaden.

Zahlreiche Unwettereinsätze wurden auch aus dem Drautal gemeldet. In der Gemeinde Lurnfeld fielen fünf bis acht Zentimeter große Hagelkörner, der Verkehr auf der Drautalstraße (B100) kam komplett zum Stillstand. Durch die sturmartigen Böen wurden im Verlauf der Drautalstraße unzählige Bäume entwurzelt, die teilweise die Fahrbahn blockierten.

Einen Einsatz gab es auch am Millstätter See. Dort wurde von Wasserrettung und Feuerwehr ein 31-jähriger Foilsurfer in der Seemitte gesichtet und wegen des Unwetters aus Seenot gerettet und zum Ufer gebracht.

Orte nicht erreichbar

Wie der ORF Steiermark online berichtete, standen im Bezirk Liezen die Feuerwehren wegen entwurzelter Bäume und abgedeckter Dächer im Einsatz. Besonders betroffen waren laut ORF das obere Mur-sowie das obere Mürztal.

Auch am Donnerstagvormittag dauern die Aufräumarbeiten noch an. Umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Vermurungen haben den Verkehr in den betroffenen Gebieten lahmgelegt. Die B99 Katschberg Straße ist aktuell wegen eines Hangrutsches bei Gmünd gesperrt, dort besteht laut Ö1 derzeit Erdrutschgefahr – zwei Ortschaften sind nicht erreichbar. Knapp 1.000 Haushalte haben im Raum Spittal und Seeboden keinen Strom mehr.