Sohn findet nach Crash Leiche seines Vaters

Das 65-jährige Unfallopfer wurde aus dem Auto geschleudert.

Kärnten. Am Freitag kam es auf der dem Interessentenweg "Schottenberg", zwischen Mirnig und Hochfeistritz, (Gemeinde Eberstein, Bez. St. Veit/Glan) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Altbauer kam mit seinem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte eine steilabfallende Böschung hinab.

Der Pkw überschlug sich mehrmals und kam nach etwa 20 Metern an einem Baum gelehnt zum liegen. Der Mann starb dort an seinen Verletzungen. Sein 38-jähriger Sohn fand den Leichnam. Sämtliche Reanimationsversuche des Sohnes und auch von dem durch den Sohn in weiterer Folge verständigten Notarztteam des Rettungshubschraubers C11, blieben erfolglos. Der Leichnam konnte auf Grund des unwegsamen Geländes nur mit Hilfe der hinzugezogenen Bergrettung, mittels Seilbergung, geborgen werden.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren St. Walburgen, Eberstein und Klein St. Paul mit insgesamt 35 Mann, die Bergrettung Klagenfurt mit 8 Mann, die Besatzung des Notarzthubschraubers C11 und eine Streife der PI Klein St. Paul.