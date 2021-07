26-Jähriger Monteur stürzt durch Dachluke – tot

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Arbeitskollegen und anschließend durch das Notarztteam starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Vöcklamarkt. Ein 26-jähriger Monteur ist bei Arbeiten an Lichtkuppeln auf dem Dach einer Baustelle am Freitag in Vöcklamarkt im Bezirk Vöcklabruck durch eine Luke gestürzt. Nach einem acht Meter tiefen Fall landete er auf einem Schotterboden.

Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Arbeitskollegen und anschließend durch das Notarztteam starb der Mann noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.