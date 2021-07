Biker crasht mit Paketdienst: Motorradlenker und Mitfahrer tot

Bei einer Kreuzung in Oberhofen am Irrsee kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Oberösterreich. Am Freitagnachmittag gab es auf der Mondsee Straße in Oberhofen am Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) einen tödlichen Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Der Unfall passierte auf der Kreuzung im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee. Offenbar waren bei dem Crash insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt.

Für zwei Personen, die auf einem Motorrad unterwegs waren, kam jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen zwei Notarzthubschrauber sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei.

Die Mondseestraße war im Bereich der Unfallstelle rund zweieinhalb Stunden gesperrt.