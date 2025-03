Streit um Kaunertal-Kraftwerk: WWF warnt, TIWAG beruhigt

Der WWF warnt vor Naturgefahren im Kaunertal und fordert eine Sicherheitsprüfung des Gepatschspeichers statt eines Ausbaus. Die TIWAG widerspricht: Der Speicher ist sicher, und die geplanten Projekte sind geprüft und genehmigungsfähig.

Tirol. Ein WWF-Gutachten warnt vor neuen Naturgefahren durch Klimawandel und Gletscherschwund im Kaunertal. Felsstürze könnten Flutwellen auslösen, der geplante Speicher Platzertal ist gefährdet. Der WWF fordert eine Sicherheitsprüfung und den Stopp des Ausbaus. Die TIWAG widerspricht und sagt, dass der Gepatschspeicher laufend überwacht wird. Laut TIWAG wurden alle Sicherheitsaspekte geprüft und positiv begutachtet. Auch das neue Pumpspeicherkraftwerk ist sicher. Landeshauptmann Mattle kritisiert den WWF, dieser ist nämlich grundsätzlich gegen Wasserkraftprojekte.

