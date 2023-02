Tödlicher Ski-Unfall: Polizei ermittelt

Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

Flattach. Beim Skifahren auf dem Mölltaler Gletscher (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Sonntagvormittag ein 55-jähriger Tscheche ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Abend mitteilte, kam er gegen 10.00 Uhr auf einer Seehöhe von etwa 2.900 Metern zu Sturz und blieb regungslos liegen. Wiederbelebungsmaßnahmen durch Pistendienst und Notarzt waren erfolglos. Da Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an.

Der Tscheche war nämlich mit zwei Freunden unterwegs gewesen. Wie Polizeierhebungen ergaben, kam an derselben Stelle nämlich unmittelbar nach dem Sturz des 55-Jährigen auch einer seiner Freunde zu Sturz. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden kollidierten. Der 56-jährige Freund sei unverletzt wenige Meter vom Verstorbenen liegen geblieben. Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.