"Werbe-Oscar" für Klagenfurt

Klagenfurt bekam heuer als einzige österreichische Region Preis bei TV-Awards.

Klagenfurt. Die Cannes-TV-Awards gelten mittlerweile als die Oscars der Werbe-Szene. Normalerweise wird der „Delphin“ in der weltberühmten Filmstadt an der Côte d’Azur vergeben, heuer erfolgte die Prämierung jedoch online. Die Freude über den silbernen „Delphin“ in der Kategorie Tourismus für Klagenfurt ist dennoch groß: „Ich wollte ein Video produzieren, das die Stadt von einer anderen Seite zeigt. Ein Kurzfilm, der keinem Schönbildermuster folgt“, freut sich der Klagenfurter Tourismus-Chef Helmuth Micheler. Produziert wurde das Meisterwerk mit dem Titel Klagenfurt – Alles kann, nichts muss von der Firma Lagoon Motion.