Wieder drei Bombendrohungen in Kärnten

Nun Arbeiterkammer Kärnten, Ursulinenschule Klagenfurt und HTL Ferlach betroffen

Am Freitag hat es in Kärnten erneut drei Bombendrohungen gegeben. Laut Polizei waren diesmal nicht nur Schulen betroffen, neben der Ursulinenschule in Klagenfurt und der HTL Ferlach musste auch die Arbeiterkammer Kärnten geräumt werden - hier hatte allerdings just am Freitag eine Veranstaltung mit Schülern stattgefunden. Alle Gebäude wurden durchsucht, die Arbeiterkammer wurde bereits wieder freigegeben.

Mit den aktuellen Vorfällen hat es in Kärnten seit Dienstag vergangener Woche insgesamt zehn Bombendrohungen gegeben. Die Botschaften wurden auf WCs hinterlassen, die folgenden Großeinsätze der Polizei wurden allesamt beendet, ohne dass eine Bombe oder ein anderer gefährlicher Gegenstand gefunden worden wäre.