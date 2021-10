Kanzler: "Mache ­sicher keine Social-Media-Politik"

Der Kanzler im ÖSTERREICH-Interview mit Isabelle Daniel.

Dimension, als ich Außenminister wurde. Mir ist die klare Trennung zwischen privat und beruflich ex­trem wichtig. Ich schütze so meine Familie.



ÖSTERREICH: Social Media ist auch ein Faktor in der ­Politik geworden. Wie sehr werden Sie Politik via Social Media machen?



Schallenberg: Ich hatte schon als Außenminister keine Social-Media-Apps auf dem Handy. Aber natürlich gehört das zur heutigen Kommunikation dazu. Man darf aber nicht den Fehler machen, das als Abbild der Realität zu sehen. Meine Aufgabe ist, in der Bundesregierung für die Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten. Da muss ich mir selber ein Bild machen. Ich werde ­sicher keine Social-Media-Politik betreiben.



