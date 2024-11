Katzenfutterdosen auf Autobahn geworfen!

Die Polizei jagt einen Unbekannten, der Freitagabend 720 Liter (!) Hausmüll von einer Brücke auf die erste Fahrspur der A9 bei Lebring in Fahrtrichtung Spielfeld schmiss.

Stmk. Auf Ideen kommen Leute in ihrem Frust oder in der puren Absicht, Unheil zu provozieren bzw. zu produzieren: Ein nächtlicher Passant warf Hausmüll (vorwiegend Plastik und Katzenfutterdosen) von der Brücke E 22a im Bereich Lebring in Fahrtrichtung Slowenien auf die erste Fahrspur der doch viel befahrenen Pyhrnautobahn. Nur durch Zufall kam es zu keiner Karambolage - obwohl die Autobahnpolizei davon ausgeht, dass es auch aufgrund des starken Nebels zu mehrfachen unerwarteten Gefahrenmomenten für den Straßenverkehr gekommen sein muss.

© Google ×

Jetzt werden dringend etwaige Hinweise zum Verursacher des hinterhältigen Vorfalls Freitag zwischen 22.30 und 23.30 gesucht. Straßenbenützer oder Zeugen, die Beobachtungen oder Kenntnis zu einem möglichen Verdächtigen haben, mögen sich bei der Autobahnpolizei Graz-West unter 059133-6138-200 oder 133 melden.