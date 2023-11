Klima-Aktivisten klebten sich mit Schnellbeton an Straße

Die Klima-Aktivisten mussten von der Feuerwehr mittels Trennschneider von der Fahrbahn gelöst werden.

Am Montag haben sich Klima-Aktivisten erstmals in dieser Form nicht mit Superkleber, sondern mit Schnellbeton an die Straßen geklebt. Deshalb mussten sie von Feuerwehrleuten mittels Trennschneider von der Fahrbahn gelöst werden. Vor der Freigabe musste dann die Schäden an der Fahrbahn behoben werden, wie das Innenministerium mitteilte.

© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR WR NEUDORF ×

20 Kilometer langer Stau auf der A2

In Niederösterreich hatten die Klima-Aktivisten die A2 an drei Orten blockiert. Der erste Notruf ist um 7:40 Uhr eingelangt – die Polizei war 17 Minuten später an den Einsatzorten, berichtet das BMI. Nach Zufahrt der Feuerwehr konnte die A2 um 10:02 Uhr, 10:28 Uhr und 11:10 Uhr wieder freigegeben werden. Der Stau war bis zu 20 Kilometer lang. Alle 30 Demonstranten wurden festgenommen. Es folgen zumindest Strafrechts- und Verwaltungsanzeigen.

© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR WR NEUDORF ×

© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR WR NEUDORF ×

In Wien blockierten die Demonstranten Montagfrüh die Praterbrücke, den Altmannsdorfer Ast, die Westeinfahrt, die Wienthalstraße und den Kaisermühlendamm. Die nicht angemeldeten Aktionen begannen um 7:20 Uhr – um 9:55 Uhr konnte die Polizei alle Fahrbahnen wieder freigeben. Die Polizei hat 38 Demonstranten festgenommen, es gibt ebensoviele Anzeigen.

© APA/FREIWILLIGE FEUERWEHR WR NEUDORF ×

57 Festnahmen an einem Tag

Insgesamt nahm die Polizei heute 57 Personen fest. Es werden 24 Strafrechtsanzeigen und 45 Verwaltungsanzeigen erstattet werden.

So rüstet sich die Polizei

Die Polizei wird sich mit schwerem Baugerät gegen die Klimakleber aufrüsten, wie das Innenministerium bekanntgab. Das Gerät sei bereits in Beschaffung und die entsprechende Vorgehensweise der Polizei werde bundesweit einheitlich geregelt.

Innenminister Gerhard Karner erklärt, die "drei taktischen Grundprinzipien" nach denen die Polizei einschreitet: