Koalitionspartner unterstellt Kurz Wahlbetrug

Michel Reimon twitterte gegen Kanzler Kurz.

Grün-Abgeordneter Michel Reimon, ehemaliger Journalist, wirft Kanzler Kurz, "Betrug", bei der Wahl am VP-Parteitag vor. Das twitterte er auf seinem Account und wettert gegen die "detailreiche Planung". Der Name von Kanzler Kurz, war auf den Stimmzetteln vorgedruckt und musste extra durchgestrichen werden- es gab also nicht die Option JA oder NEIN anzukreuzen. Das sei wenig demokratisch und würde zusätzlich auch noch verraten wer dagegen gestimmt hätte, denn wer den Namen durchstreicht, greift zum Kugelschreiber. Und das könne jeder im Raum beobachten.