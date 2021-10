Kommt 3-G-Regel in der Arbeit noch diese Woche?

Der Plan steht. Die Polit-Krise droht die Einführung aber weiter zu verzögern.

Wien. Ab Freitag könnte sich unser Arbeitsleben coronabedingt drastisch ändern. Der Plan: Ab dem 15. Oktober sollte eine strenge 3-G-Regel am Arbeitsplatz gelten. Das bedeutet: Arbeiten dürfen nur diejenigen, die geimpft, genesen oder getestet sind. In der Vorwoche sickerte ein Verordnungsentwurf dazu an die Öffentlichkeit. Aber: Wie sehr die Regierungskrise dieses Vorhaben bremst, ist noch völlig unklar.

Offiziell heißt es aus dem grünen Gesundheitsministerium, dass immer noch (seit einer Woche) ­Details mit dem türkisen Koalitionspartner abgestimmt werden.

Kündigung. Laut dem Entwurf jedenfalls soll die 3-G-Regel für alle Arbeitnehmer, Inhaber und Betreiber von Geschäften, die am Arbeitsplatz mit Kollegen oder Kunden zusammentreffen, gelten.

Bei Missachtung der Verordnung kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter ohne Bezahlung nach Hause schicken. Auch eine Kündigung steht im Raum.