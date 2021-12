Kurz: 500.000 Euro Gehalt in USA

Kurz startet seinen Job in den USA – er verdient dort mehr, als er als Kanzler hatte.

Wien. Einmal noch konnte sich Sebastian Kurz in internationalen Schlag­zeilen sonnen. Der ÖSTERREICH-Bericht über den eben unterschriebenen Dienstvertrag mit einem US-Konzern dominierte am Christ- und Stefanitag die Schlagzeilen von Wien über Berlin bis in die USA. Nur wenige Woche nach seinem endgültigen Abschied aus der Politik hat der Ex-ÖVP-Politiker einen Topjob an der Angel – ÖSTERREICH listet nochmals alle Details auf.



Heißes Gerücht: Ein Job bei Trump-Fan Thiel?



