Der Leiner in der Mariahilfer Straße wird abgerissen – davor wird alles versteigert.

Neubau. Schon im März wird das riesige Leiner-Kaufhaus in der Mariahilfer Straße abgerissen – an dieser Stelle plant René Benkos Signa ein Mega-Kaufhaus nach dem Berliner Vorbild KaDeWe.Bevor die Bagger im März auffahren, ist allerdings noch das riesige Kaufhaus zu räumen – hier lagern derzeit rund 40.000 Artikel von Küchen über Orientteppiche bis hin zu Wäscheständern.Und dafür wird auf der Plattform www.aurena.at jetzt die größte Online-Auktion aller Zeiten in Österreich gestartet.