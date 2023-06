Lotto-Dreifachjackpot am Sonntag: Jetzt geht es um diese irre Summe

Die ''sechs Richtigen'' konnte bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, trotz vieler beliebter ''Geburtstagszahlen'', niemand tippen. Somit wurde aus dem Doppel- ein satter Dreifachjackpot.

Am Sonntag eröffnet sich für Lotto-Spieler die Möglichkeit, "Dreifachmillionär" zu werden. Da bei der Ziehung am Mittwoch keiner die "sechs Richtigen" tippte, wird aus dem Doppel- ein Dreifachjackpot. Am Sonntag geht es jetzt um satte 3,3 Millionen Euro.

Bei der Ziehung am Mittwoch konnten sich zwei Spielteilnehmer über einen "Fünfer mit Zusatzzahl" freuen. Der Oberösterreicher und der Niederösterreicher dürfen sich über je 57.300 Euro freuen. Beide Male führte der Weg zum Erfolg über einen Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es ebenfalls keinen "Sechser". Die 64 Gewinner eines "Fünfers" dürfen sich somit auf eine höhere Summe freuen, da der "Sechser"-Gewinnpreis aufgeteilt wurde. Jeder der "Fünfer"-Gewinner darf sich über 5.200 Euro freuen. In der nächsten Runde von LottoPlus warten 300.000 Euro für den "Sechser".

Joker

Beim Joker konnte ein Salzburger den Jackpot knacken. Er darf sich über 390.000 Euro freuen.