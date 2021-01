Lotto: Jetzt wartet 6-fach-Jackpot mit 10 Millionen Euro!

Siebenter Sechsfachjackpot in der Lotto Geschichte.

Wien. Der erste Fünffachjackpot des neuen Jahres konnte am Sonntag nicht geknackt werden, wie die Österreichischen Lotterien am Abend mitteilten. Damit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot, bei dem es voraussichtlich um rund 10 Millionen Euro im Sechserrang gehen wird. Es sei dies der siebente Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte und natürlich der erste im heurigen Jahr, hieß es

Mehr abgegeben als von Lotterien erwartet

Zwar wurden mit rund 8,2 Millionen Tipps mehr abgegeben, als von den Österreichischen Lotterien erwartet worden war, die "sechs Richtigen" waren jedoch wieder nicht dabei. Sie hätten 3, 5, 25, 27, 28 und 40 gelautet. Annahmeschluss für die nächste Ziehung ist am Mittwoch um 18.30 Uhr.