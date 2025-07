Lotto-Sechsfachjackpot: Es geht um 8 Millionen Euro

Es ist der 17. Sechsfachjackpot in der Geschichte von Lotto.

Die Jackpotserie bei Lotto „6 aus 45“ geht auch im Juli zumindest noch eine Runde weiter, auch diesen Mittwoch gab es keinen abgegebenen Tippschein mit den „sechs Richtigen“. Damit wartet am Sonntag nun ein Sechsfachjackpot auf die Spielteilnehmer, der zweite in diesem Jahr und der 17. in der bisherigen Lottogeschichte.

Bei diesem Sechsfachjackpot geht es für den oder die Sechser nun um 8 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zwei Gewinner. Beim vierten von zwölf abgegebenen Quicktipps in Tirol fehlte lediglich die Zahl 4 auf den Sechser, im ersten von sieben auf einem Lotto Normalschein gespielten Tipps in Wien war es die 19, die auf die „sechs Richtigen“ fehlte. Beide Fünfer mit Zusatzzahl dürfen sich allerdings über mehr als 92.000 Euro Gewinn freuen.