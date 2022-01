Lotto-Vierfachjackpot: Es geht um 5 Millionen Euro

Zum vierten Mal in Folge hat es bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend keinen Sechser gegeben.

Im ersten Vierfachjackpot des Jahres warten bei der Ziehung am kommenden Sonntag rund 4,8 Millionen Euro für einen Solo-Hauptgewinn. Ohne Sechser endete auch die LottoPlus-Ziehung, beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde geht es daher um etwa 400.000 Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Ein in Wien gespielter Lotto-Quicktipp trug zwar die richtige Joker-Zahlenkombination, allerdings war darauf das "Ja" nicht angekreuzt. Somit gab es keinen Gewinn im ersten Rang, und am Sonntag wartet auch beim Joker ein Jackpot. Es geht um rund 450.000 Euro.