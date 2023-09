Das Gramaphon in Oberösterreich muss mit Ende des Jahres zusperren.

Seit mehr als 10 Jahren ist das Gramaphon in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) in der ganzen Region beliebt – nun muss das Kult-Lokal zusperren. „Die Probleme ziehen sich schon länger dahin. Wir suchen seit eineinhalb Jahren Personal sowohl im Service als auch in der Küche. Es tut sich jedoch gar nichts, wir hätten eh verschiedenes ausprobiert", beklagt Geschäftsführer René Füreder gegenüber der „Bezirksrundschau“.

Das Lokal kämpft mit den Folgen von Corona und der Teuerung. "Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, man kann nicht alles mit Eigenleistung kompensieren", so Füreder weiter.

Den Mitarbeitern wolle man nun verschiedene Optionen anbieten. So können diese etwa zum Gasthaus "Mitten in der Welt" in Neußerling oder zu "Jack the Ripperl" in Linz wechseln. “Wir haben alles im Vorhinein mit den Mitarbeitern besprochen. Wohin es mich treibt, weiß ich noch nicht“, so Füreder. Was mit den Räumlichkeiten in Gramastetten passiert, ist derzeit noch unklar.