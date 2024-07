Männer schmuggeln Schwerter und Diamanten in der Unterhose

Zwei Reisende sind am Flughafen Wien-Schwechat mit zahlreichen Elfenbeinschnitzereien in ihrer Unterwäsche aufgegriffen worden.

Insgesamt konnten die Zöllnerinnen und Zöllner 47 Holzschnitzereien, fünf Metallfiguren, vier Schwerter und einen ungeschliffenen Diamanten sowie einen Edelstein sicherstellen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung des Finanzministeriums hieß. Auch ein tierischer Zahn unbekannter Herkunft konnte gefunden werden.

Am Flughafen aufgegriffen

Die beiden Männer mit polnischer Staatsangehörigkeit sind im Grünkanal am Flughafen aufgegriffen worden. Die 53 und 55 Jahre alten Männer sind über Doha aus Uganda eingereist. Besonders schwerwiegend sei laut Ministerium der Fund von insgesamt fünf Elfenbeinschnitzereien, die bei den beiden Reisenden versteckt in ihrer Unterwäsche vorgefunden wurden. Einer der Männer hatte zudem Bargeld in der Höhe von 10.900 Euro bei sich.

Geldstrafen bis zu 40.000 Euro

Bei vorsätzlicher Begehung der Verstöße drohen den Männern Geldstrafen bis zu 40.000 Euro. Alle beschlagnahmten Gegenstände wurden sichergestellt, gegen die betroffenen Personen wurden Finanzstrafverfahren eingeleitet.