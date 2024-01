Mann entriss Kassiererin Geldlade und flüchtete

Als ein Kunde versuchte den Flüchtenden zu stoppen, wurde er von dem mutmaßlichen Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht.

Graz. Die Grazer Polizei fahndet mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Supermarkt-Räuber. Der etwa 40-50 Jahre alte tatverdächtige Mann soll am 13. Oktober 2023 die Geldlade einer Registrierkasse geraubt haben.

Der Tatverdächtige riss der 20-jährigen Kassiererin beim Wechseln der Kassenbedienung plötzlich die Geldlade aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Kunde versuchte den Flüchtenden zu stoppen, wurde von diesem jedoch mit einem Messer bedroht. In der Geldlade befand sich Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Hinweise zur Identität der abgebildeten Person sind erbeten an den Journaldienst des Kriminalreferats, 059133/65 3333.

Für den Genannten gilt die Unschuldsvermutung.