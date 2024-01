Nach brutalem Raub: Polizei sucht dieses Duo

Einer der beiden Tatverdächtigen soll dem Opfer mit Faustschlägen mehrere Brüche im Gesicht zugefügt haben.

Wien. Die Polizei fahndet mithilfe von Fotos aus einer Kamera im Bereich einer U-Bahnstation nach zwei mutmaßlichen Räubern. Das Duo steht im Verdacht am 19.11.2023, gegen 05:30 Uhr, in der Favoritenstraße (4. Bezirk) einem 21-jährigen Mann die Halskette geraubt zu haben. Dabei soll einer der beiden dem Opfer mit Faustschlägen mehrere Brüche im Gesicht zugefügt haben. In der Zwischenzeit habe der zweite Täter die beiden Begleiter des 21-Jährigen (17 und 20 Jahre alt) mit einem Messer in Schach gehalten haben, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:



ca. 18 – 25 Jahre alt

ca. 170 – 180 cm groß

Brillenträger

längere dunkle Haare

dunkel bekleidet

Tatverdächtiger 2:



ca. 18 – 25 Jahre alt

ca. 170 – 180 cm groß

kurze dunkle Haare

blaue Augen

trug zum Tatzeitpunkt eine Haube

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außen-stelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43800 erbeten, so die Polizei.

Für die genannten Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.