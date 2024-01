Hochkar: Skifahrer (68) stürzte Felswand hinunter - tot

Nachdem sich der Ungar die Skier abgeschnallt hatte, stürzte er 20 Meter in die Tiefe.

Im Hochkar-Gebiet ist am Montagnachmittag ein 68-jähriger Ungar gestorben. Der Skifahrer war vom Hochkar kommend in Richtung Lassing im Bereich des "Königsgraben" durch das Gemeindegebiet von Göstling an der Ybbs unterwegs.

Um zu Fuß durch bewaldetes Gelände abzusteigen, soll er sich die Skier abgeschnallt haben. Dabei stürzte der Ungar eine etwa 20 Meter hohe Felswand ab. Der 68-Jährige war auf der Stelle tot.