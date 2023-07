Massenschlägerei in Wien: Drei Verletzte

Sechs Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt Streit gesucht und vier Pärchen attackiert.

Dabei wurden drei Männer glücklicherweise eher leicht verletzt, unter anderem waren Messer und Schraubenzieher im Spiel. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurden zwei Verdächtige festgenommen. Am späten Sonntagabend gab es eine weitere gewaltsame Auseinandersetzung, diesmal in Ottakring. Offenbar ging es unter Bekannten im Drogenmilieu um Geld.

Die Polizei wurde am Sonntag um 1.15 Uhr wegen eines Messerstiches in die Praterstraße unweit der Aspernbrücke alarmiert. Vier Pärchen waren in der Straße unterwegs gewesen. Sechs Jugendliche sprachen laut Fürst die Frauen an, deren Begleiter sich einschalteten. Dies dürfte das Ziel der Jugendlichen gewesen sein, denn sie attackierten sofort die Männer mit Schlägen und spitzen Gegenständen. Drei Angegriffene - 38, 43 und 44 Jahre alt - wurden verletzt. Eine der Frauen alarmierte die Polizei, die Aggressoren ergriffen daraufhin die Flucht.

Berufsrettung versorgte die Männer

Die Berufsrettung versorgte die Männer und brachte sie in ein Spital. Der 44-Jährige wurde zur Sicherheit stationär aufgenommen, aber auch bei ihm handelte es sich um eher leichte Blessuren. Die Beamten stellten bei der Fahndung einen 18-jährigen afghanischen Staatsbürger und einen 16-jährigen Einheimischen. Von ihren Komplizen fehlte zunächst jede Spur. Der Ältere wurde in eine Justizanstalt gebracht, der Jüngere auf freiem Fuß angezeigt.

In Ottakring ging es beim gleichnamigen Bahnhof gewalttätig zu. Ein 24-Jähriger, mutmaßlich zur Drogenszene gehörend, stellte einen Bekannten aus dem Milieu zur Rede, weil er ihm Geld geborgt hatte. Dieser attackierte daraufhin seinen Gläubiger mit drei Kompagnons. Der 24-Jährige wurde durch Schläge und Schnitte mit einem Messer verletzt, von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Die Angreifer entkamen unerkannt.