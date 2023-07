Ärger über Bierpreis bei Stadionkonzert

Fan-Entsetzen beim Pink-Konzert im Stadion über irre Getränkepreise.

Leopoldstadt. "Genau das ist Gierflation, wie sie kein Mensch braucht", empörten sich am Wochenende viele Fans beim Pink-Konzert im Happel-Stadion.

Denn die Getränkepreise sprengen alle bisher gekannten Dimensionen: Ein Krügerl Bier kostete schon sensationelle 7,20 Euro. 0,5 Liter sehr sommerlicher Spritzer kamen bei den fliegenden HändlerInnen auf den gleichen Preis. Aperol Spritz: 14 Euro.

Wirklich empörend – vor allem für jüngere Fans – sind freilich die Preise fürs Mineralwasser: "0,5 Liter still, also in Wahrheit ein besseres Glas Leitungswasser, kosten irre 5,20 Euro. Das kauft kein Schulkind – bis es dann in der Hitze kollabiert", empört sich etwa eine Mutter, die ihre Sprößlinge ins Stadion begleitete.

Der halbe Liter Almdudler um stolze 6,20 Euro war dann nur noch das Tüpfelchen auf dem i der Gierflation im Happel-Stadion.