Spielberg. Die Anreise zum Formel 1 Grand Prix in Spielberg Sonntagvormittag ist bis auf vereinzelte Staus problemlos verlaufen, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. "Es gab geringe Verzögerungen und Umleitungen", so Sprecher Fritz Grundnig zur APA. Ein Rettungshubschrauber war allerdings bereits nötig, denn ein E-Bike-Fahrer war am Ringgelände gestürzt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Abgesehen davon und einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag sei es allerdings ein relativ ruhiges Wochenende gewesen: Die Polizei verzeichnete vereinzelte Diebstähle, Körperverletzungen und Raufereien - vieles davon unter Alkoholeinfluss, so Grundnig.

Einen beachtlichen Fund machte die Polizei im Auto eines Besuchers aus Österreich: Er hatte 20 Gramm Kokain bei sich und hätte damit wohl rund 100 Konsumenten eine "Line" verkaufen können. Er wurde angezeigt.