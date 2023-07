Zwei 15-jährige Mädchen krachen mit Moped in Pkw – schwer verletzt

Zwei 15-jährige Mädchen haben bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) schwere Verletzungen erlitten.

Die Mädchen aus dem Bezirk Voitsberg sowie aus Graz saßen auf einem Moped, das mit einem Pkw kollidierte. Der Pkw wurde gelenkt von einer 40-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstagabend.

Die 40-Jährige gab demnach an, dass das Moped ohne zu Zögern auf die L336 abbog und sie nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Die beiden 15-Jährigen wurde von den Rettungshubschraubern Christophorus 12 und 17 ins LKH Graz bzw. in die Kinderklinik gebracht. Beide erlitten schwere Verletzungen an den Beinen. Sie konnten bisher noch nicht befragt werden.