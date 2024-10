Mega-Jackpot: DAS sind die aktuellen Lotto-Zahlen

Ganz Österreich ist im Lottofieber. Am Mittwoch ging es bei dem Siebenfach-Jackpot um nicht weniger als 10,5 Millionen Euro.

Am Mittwoch ging es in Österreich bei der Lotto-Ziehung 6 aus 45 um den Mega-Jackpot in Höhe von 10,5 Mio. Euro. Mit diesen Zahlen wird man mit einem Schlag zum Millionär:

3, 12, 30, 41, 42, 45, ZZ: 33

Erst im September ist mit einem Wettschein der vierte Lotto-Siebenfachjackpot in 38 Jahren geknackt worden. Mehr als 11,1 Millionen Euro gingen an eine Person aus der Steiermark. Es handelte sich um den zweithöchsten jemals erzielten Lotto-Gewinn in Österreich.