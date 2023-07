Mega-Staus auf dem Weg Richtung Süden

Die Stau-Hotspots sind derzeit in Salzburg, Kärnten und Oberösterreich

"Wir verzeichnen seit den frühen Morgenstunden um die 15 Kilometer sehr zähen Verkehr bei der Einreise am Walserberg. Das wirkt sich jetzt natürlich auch auf der Tauern Autobahn (A10) aus. Vor dem Hiefler Tunnel wurde schon kurz nach 06:00 Uhr Blockabfertigung verhängt. Inzwischen staut es sich ca. 15 Kilometer bis Hallein zurück“, meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler am Samstagmorgen. Weiterführend kam es entlang der A10 zu sehr dichtem Kolonnenverkehr in Richtung Karawanken Autobahn (A11). Die Wartezeit vor dem Karawankentunnel hat sich derzeit stabil auf etwa 45 Minuten eingependelt.

„Der zweite Stau-Hotspot liegt überraschenderweise in Oberösterreich“, informieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Nach einem Unfall bei Ort im Innkreis, in dem zwei Lkw verwickelt waren, mussten seit 05:30 Fahrstreifen gesperrt werden. Der Stau reicht bis über die Grenze bei Suben zurück und hat inzwischen annähernd eine länge von 20 Kilometern erreicht.

„In Tirol ist es bis jetzt überraschenderweise recht ruhig auf den Straßen. Wir registrieren derzeit nur einen kurzen Stau, ca. zwei Kilometer, auf der Mieminger Straße (B189) in einem Baustellenbereich“, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.