Mehr als 2 Millionen sind jetzt auf Urlaub

Die Reisewelle ist ausgebrochen. Staus auf den Straßen, Hochbetrieb am Flughafen.

Auszeit. Gestern Nachmittag startete die erste große Reisewelle des Jahres. 23 Prozent der Österreicher (aktuelle Studie der Hoteliervereinigung, 1.000 Interviews) packten ihre Taschen. Spätestens heute genießen also umgerechnet 2,047.000 ihren Pfingst-Urlaub.

Weiteres Detail der Studie: Fast zwei Drittel (62%) verbringen das lange Wochenende in Österreich. „Das sind großartige Nachrichten für die Branche“, sagt der Präsident der Hoteliervereinigung Walter Veit.

Am beliebtesten ist die Steiermark (23%), gefolgt von Kärnten (15%) und Salzburg (12%). Ein Check auf booking.com: Für den beliebten Ort Riegersburg in der Steiermark gibt es für dieses Wochenende absolut keine Unterkunft mehr.

Großeinsatz. Auf den Straßen ist jetzt wohl die Hölle los. Drei deutsche Bundesländer starten jetzt auch in die Ferien. Die Autofahrerclubs rechnen mit langen Staus auf Transitrouten und an den Grenzen. Die Polizei ist verstärkt im Einsatz mit 2.500 Einsatzfahrzeugen, 350 Motorräder, etwa 100 Zivilstreifenfahrzeugen mit Videonachfahreinrichtung und 1.247 Lasermessgeräten.



Wer fliegt, will hauptsächlich ans Mittelmeer

Volle Flieger. Szenenwechsel zum Flughafen Wien Schwechat. gestern am frühen Nachmittag stauten sich die Menschen vor den Check-In-Schaltern. Beliebte Ziele: Catania (Sizilien), Barcelona oder Malaga (Spanien). Eine lustige Polter-Gesellschaft ist am Weg nach Venedig.

Flughafensprecher Peter Kleemann zu ÖSTERREICH: „Über Pfingsten gibt es einen starken Zuwachs an Passagieren.“ Deutlich wird das bei einem Anruf in der AUA-Zentrale: „Für Pfingsten haben wir 150.000 Buchungen, alle 61 Flieger der AUA sind unterwegs.“ Top-Destinationen sind alle Mittelmeer-Ziele. Jeder fünfte Flug geht in diesen Tagen nach Deutschland und in die Schweiz. Auf der Mittelstrecke fliegen Österreicher derzeit am liebsten nach Berlin, Frankfurt oder Paris.

Übrigens: Am 16. Juni ist Fronleichnam. Wer sich einen Fenstertag nimmt, hat die nächste Chance auf einen Kurzurlaub bereits in zwei Wochen.