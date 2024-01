Messerstich bei Massen-Schlägerei am Reumannplatz

Ein 29-Jähriger Tunesier - der trotz blutverschmierten Kleidung von nichts wissen wollte oder irgendwo beteiligt gewesen sein will - wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Wien. Am Mittwoch um etwa 22 Uhr gerieten mehrere Personen am Reumannplatz (10. Bezirk) aneinander – aktiv an der Rauferei waren weniger als 10 Personen beteiligt, insgesamt versammelten sich bei der Auseinandersetzung aber zwischen 20 bis 30 Personen - samt und sonders junge Männer - in mehreren Gruppen.

Die Polizei wurde über eine Videoüberwachungsanlage am Reumannplatz auf die Massenschlägerei aufmerksam, bei der eine der beteiligten Personen mit einem Messer um sich gestochen haben soll. Der Tatverdächtige konnte von den Beamten noch vor Ort angehalten werden. Der 29-Jährige tunesische Staatsbürger wies Blutspuren an der Kleidung auf. Er gab gegenüber den Beamten trotzdem an, nichts mit der Tat zu tun zu haben.

Klappermesser lag auf Gehsteig

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren an der Reumannplatz-Randale beteiligten Personen sowie das mutmaßlich verletzte Opfer flüchteten. Die Waffe, ein Klappmesser, wurde am Gehsteig im Nahbereich des Tatortes gefunden und sichergestellt, berichtet die Polizei.

Weitere Ermittlungen, insbesondere die Ausforschung des Opfers, sind im Gange. Die polizeilichen Erhebungen laufen vor allem auch im Suchtgift- und Dealermilieu.