Mord-Alarm! Frau tot in Wohnung - Tochter verhaftet

Mord-Alarm in Vorarlberg! Eine 78-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung in Mäder gefunden. Im Zuge der ersten Erhebungen vor Ort konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden: Die Seniorin dürfte getötet worden sein - von der eigenen Tochter.

Vrlbg. Die bisherigen Untersuchungen sowie das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion deuten darauf hin, dass die Frau - die Tat soll sich bereits am Sonntag zugetragen haben - erstickt worden sein dürfte. Als dringend tatverdächtig gilt derzeit die Tochter des Opfers.

Laut Polizei alarmierte hatte die Familie die Rettungskräfte alarmiert. Der herbeigerufene Arzt äußerte gleich die Vermutung, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein könnte. Die Ermittler gehen derzeit auch davon aus, dass die Wohnung, in der die leblose Frau aufgefunden wurde, auch der Tatort war, wie

Die 56-jährige Tochter der Pensionistin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen.

Die Ermittlungen sowie die Vernehmung der Tatverdächtigen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg sind derzeit noch im Gange.