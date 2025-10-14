Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mäder
© Gemeinde Mäder

Vorarlberg

Mord-Alarm! Frau tot in Wohnung - Tochter verhaftet

14.10.25, 14:03
Teilen

Mord-Alarm in Vorarlberg! Eine 78-Jährige wurde tot in ihrer Wohnung in Mäder gefunden. Im Zuge der ersten Erhebungen vor Ort konnte ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden: Die Seniorin dürfte getötet worden sein - von der eigenen Tochter.

Vrlbg. Die bisherigen Untersuchungen sowie das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion deuten darauf hin, dass die Frau - die Tat soll sich bereits am Sonntag zugetragen haben - erstickt worden sein dürfte. Als dringend tatverdächtig gilt derzeit die Tochter des Opfers. 

Laut Polizei alarmierte hatte die Familie die Rettungskräfte alarmiert. Der herbeigerufene Arzt äußerte gleich die Vermutung, dass die Frau Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein könnte.  Die Ermittler gehen derzeit auch davon aus, dass die Wohnung, in der die leblose Frau aufgefunden wurde, auch der Tatort war, wie 

Die 56-jährige Tochter der Pensionistin wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen.

Die Ermittlungen sowie die Vernehmung der Tatverdächtigen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg sind derzeit noch im Gange.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden