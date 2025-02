Mord-Alarm in Favoriten: Leiche in Koffer gefunden

Schock-Fund in Wien-Favoriten: Derzeit läuft in der Quellenstraße ein Großeinsatz. Die Polizei bestätigt, dass eine leblose Person aufgefunden wurde. Vor Ort in der Quellenstraße spricht man von Leichenteilen in einem Koffer in der Quellenstraße!

© Viyana Manset Haber Wien. Folgende Erstinfos werden von der Polizeipressestelle bestätigt: Die Wiener Polizei habe aktuell einen größeren Einsatz im Bezirk Favoriten. Aufgrund der Auffindung einer leblosen Person wurde die Örtlichkeit großräumig abgesperrt. Laut den ersten Fotos handelt es sich beim Auffindungsort bzw. dort, wo das Leichenzelt der Polizei aufgebaut wurde um den Gehsteigbereich unmittelbar neben einem türkischen Supermarkt

© Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber © VIYANA MANSET HABER × © VIYANA MANSET HABER × © VIYANA MANSET HABER × © VIYANA MANSET HABER × © VIYANA MANSET HABER × Mehr Infos folgen in Kürze...