Advent in Steyr.

Christkind eröffnet Steyrer Advent mit doppeltem Prolog

04.11.25, 14:03
Festliche Stimmung und leuchtende Augen: Steyr startet am 14. November in den Advent. 

Steyr. Am 14. November eröffnet das Steyrer Christkind gemeinsam mit Bürgermeister Markus Vogl und Kulturstadträtin Katrin Auer den Christkindlmarkt an der Promenadenallee (17 Uhr) und das Adventdorf in der Altstadt (18 Uhr). Begleitet vom Chor der Musikmittelschule Promenade sorgt die feierliche Eröffnung für Gänsehautstimmung.

Familien erwartet bis Weihnachten ein vielseitiges Programm mit Märchenstunden, Schmankerln und einem kleinen Vergnügungspark. Das Adventdorf lädt mit Feuerstellen, Musik und Kulinarik zum gemütlichen Beisammensein ein – ein Advent für alle Generationen - Christkindl-Postamt inklusive.

