Mordversuch: Mann wollte Frau mit Messer umbringen

Die Ermittlungen laufen noch, die Polizei gibt deshalb keine Details zu Opfer und Täter bekannt.

Regau. Die Polizei in Oberösterreich ermittelt wegen Mordversuch: Viel ist derzeit noch nicht offiziell bekannt, die Polizeibeamten geben aus ermittlungstaktischen Gründen keine Details preis. "Ich kann bestätigen, dass es einen Angriff gab. Ein Mann ging auf eine Frau los", heißt es gegenüber OE24 von der Pressestelle der Polizei OÖ.

Aus dem Umfeld des Opfers heißt es in den sozialen Netzwerken, dass der Täter, der die Frau am Dienstagabend angriff, immer noch auf der Flucht ist und gefährlich ist. Auch soll sich Tat im Ortsteil Schalchham in Regau (Bezirk Vöcklabruck) verübt worden sein. Die Polizei war bis in die Nachtstunden im Einsatz. "Die Ermittlungen lauen noch, wir können derzeit aktuell weder zum Opfer noch zum Täter genaue Angaben machen", so die Polizei.