Nach oe24-Story: 200 Heiratsanträge an "Klima-Shakira" Anja Windl

Trotz drohender Abschiebung: Klima-Shakira bei Blockade in Graz Täglich grüßen die Klima-Kleber: Am Dienstag haben Aktivisten der ''Letzten Generation'' mit einer Straßenblockade in Graz den Frühverkehr gestört. Mittendrin: Klima-Shakira Anja Windl, der eigentlich die Ausweisung aus Österreich droht.