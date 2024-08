190.000 Swift-Fans am Boden zerstört

Die Absage der Swift-Konzerte in Wien ist jetzt fix. Das sind die ersten Reaktionen der Swift-Fans auf die Absage.

Am Donnerstag um ca. 19.20 Uhr hätte es soweit sein sollen: Taylor Swift hätte den Startschuss zum ersten von insgesamt drei Konzerten im Ernst-Happel-Stadion geben sollen. Insgesamt waren 190.000 Karten verkauft. Ganz Wien war bereits die ganze Woche im totalen Swift-Fieber. Doch am Mittwoch dann die Schock-Meldung: Die Konzerte sind ersatzlos gestrichen.

Wie der Veranstalter in einer ersten Stellungnahme bekannt gab, werden die Tickets in den nächsten 10 Tagen zurückerstattet. Ein schwacher Trost für die Swifties, die in der ganzen Stadt ihrem Highlight entgegengefiebert hatten und nun maßlos enttäuscht sind.

Enttäuschung. Diese Enttäuschung machte sich auch unter den Fans breit, wie man unter dem Posting von Veranstalter Barracuda Music sah. Neben dem Zorn und der Trauer, sind die Anhänger aber auch froh. „Ich bin froh, ich wäre morgen dort gewesen“, stand etwa unter einer der tausenden Reaktionen. Auch auf der Fan-Seite nur pure Enttäuschung: „Ich will keine Refundierung. Ich will ein Konzert“ und weiter „ein Jahr Vorfreude im Nu verloschen“ oder „Ich bin seit Stunden nur mehr am Weinen.“

Auf Instagram hat der Veranstalter die Absage der Swift-Konzerte bekanntgegeben. Das sagen die Fans im Netz dazu:

Andere fragen auf Instagram, ob es ein Scherz ist. Nein, das ist es nicht. Alle Wien-Konzerte sind abgesagt und es wird auch keine Nachholtermine geben.

Der Hype ist unglaublich. Schon gestern stürmten tausende Fans, gemeinhin als „Swifties“ bekannt, die Merchandising-Stände. Dazu wurde Swift u.a. mit einem eigenen Picknick im Prater und sogar vor einem Baum in der Corneliusgasse im 6. Bezirk gefeiert. Taylor Swift hat ja einen Song namens Cornelia Street.Viel mehr bleibt den vielen interantionalen Fans leider nicht als Erinnerung.