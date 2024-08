Polizei: So kam man den Verdächtigen auf die Spur

Due Ermittlungen starteten am Mittwoch in der Früh in Ternitz, in Niederösterreich.

Der stundenlange Einsatz in Ternitz hatte Mittwoch sehr früh begonnen. IS-Männer planten Anschlag auf Taylor Swift-Konzert

Das wissen wir über die IS-Männer Erste Festnahme In den Morgenstunden war der 19-Jährige festgenommen worden. Teile eines Seniorenheims und andere Objekte wurden aus Gründen der Vorsicht evakuiert, Straßensperren errichtet. Es waren mehrere Gebäude und etwa 60 Haushalte betroffen, sagte Bürgermeister Christian Samwald (SPÖ) auf APA-Anfrage. Menschen wurden versorgt Um Menschen mit Getränken und Nahrung zu versorgen wurde die Ternitzer Stadthalle geöffnet. Rettungsorganisationen waren an Ort und Stelle, medizinische Maßnahmen waren nach Angaben des Bürgermeisters aber nicht notwendig. Ermittlungen dauern an Die Hausdurchsuchung in Ternitz dauere immer noch an an, sagte Ruf. Die Landespolizeidirektion Wien wurde beauftragt, sämtliche polizeiliche Maßnahmen zu treffen, dass alle Veranstaltungen der kommenden Tage und bis zum Abschluss der Ermittlungen "sicher über die Bühne gehen können". Mit den Veranstaltern teile man alle relevanten Informationen, hieß es. Wie es weitergeht Ob es neben den beiden erfolgten Festnahmen zu weiteren kommen werde, konnte Ruf nicht sagen. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren." Man werde in den nächsten Stunden sehen, wie die weiteren Ermittlungshandlungen aussehen. Details sollen "in absehbarer Zeit" bekanntgegeben werden.