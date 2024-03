Nächstes irrer Crash mit vier jungen Männern

Die Serie von schweren Unfällen, bei denen vier junge Männer im Pkw saßen, ist um einen spektakulären Crash reicher: In Bayern rasten vier Österreicher in eine Tankstelle.

Bayern, Sbg. Die Bilder, die vom Roten Kreuz, Kreisverband Berchtesgadener Land, hochgeladen wurden, sprechen für sich und zeugen von der Wucht und Zerstörungskraft, die von einem VW Golf ausgingen, der wohl zu schnell im kleinen Deutschen Eck unterwegs war:

Der Unfall ereignete sich Montagabend gegen 18.10 Uhr schräg gegenüber der Therme an der Reichenhaller Umgehungsstraße: Ein 25-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Salzburg war mit drei weiteren jungen Männern aus Salzburg und Wien in Richtung Lofer von der Bundesstraße abgekommen und ungebremst in die Tankstelle gedonnert.

Bilder vom Einsatz zeigen die Wucht der Karambolage im Bereich de Zapfsäulen. © Leitner, BRK BGL ×

Bei dem Aufprall wurde eine Zapfsäule umgerissen, einen Bauzaun und eine Werbetafel gerammt und mehrere größere Begrenzungssteine verschoben, wobei das Fahrzeug schließlich schwer beschädigt am Zaun der angrenzenden Kurgärtnerei stehenblieb.

Die Leitstelle Traunstein schickte die Freiwillige Feuerwehr Bad Reichenhall und das Reichenhaller Rote Kreuz zum Unfallort, wobei die Einsatzkräfte die 20, 23, 25 und 34 Jahre alten Männer mit zwei Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in die Kreisklinik Bad Reichenhall brachten. Die vier Männer wurden wie durch ein Wunder nur leicht verletzt.

Hoher Sachschaden an Gebäude und Auto

20 Feuerwehrleute sicherten inzwischen die Einsatzstelle zunächst ab und kontrollierten, ob Brand- oder Explosionsgefahr besteht - die Säule hatte sich aber automatisch deaktiviert.

Weitere Bilder des spektakulären Unfalls Montagabend in Bad Reichenhall. © Leitner, BRK BGL ×

© Leitner, BRK BGL ×

Beamte der Reichenhaller Polizei nahmen den Unfall vor Ort auf; sie gehen von einem erheblichen Schaden von mehreren zehntausend Euro an der Tankstelle und am Unfallfahrzeug aus.