Crash bei Probefahrt: Drama um vier junge Männer

Nur einen Tag nach dem Horror-Crash einer vierköpfigen TikTok-Raser-Clique, die in Wien ein Taxi rammte und eine Unbeteiligte schwer verletzte, kam es bei Pressbaum vor Wien zum nächsten Unfalldrama mit vier jungen Männern. Ein 22-jähriger starb.

NÖ. So viel ist derzeit über den Unfall, der sich am späten Abend in der Pfalzau im Wolfsgraben nahe Pressbaum abspielte, bekannt: Wie es aussieht ohne Unfallgegner war eine dunkelfarbene Limousine (dem Anschein nach ein VW Passat und dem Vernehmen nach ohne Kennzeichen) auf der Landstraße Richtung Klausen-Leopoldsdorf im Wienerwald von der Fahrbahn abgekommen und über einen Hang gegen eine Baumgruppe gekracht.

Ein Beteiligter musste eine halbe Stunde reanimiert werden. © Doku NÖ ×

Die Folgen der nächtlichen Karambolage waren verheerend: Alle vier Insassen - junge Männer aus Wien - erlitten zum Großteil schwere bis lebensgefährliche Verletzungen, einer von ihnen musste eine halbe Stunde wiederbelebt werden, der Beifahrer (20) verstarb aber im Spital.

Zwei weitere Insassen waren im völlig zusammengerückten Wrack eingeklemmt und mussten unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam wurden alle Unfallopfer in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein Beteiligter musste aufgrund der Schwere der Verletzungen mit einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden - Intensivstation!

Bei dem Unfallauto dürfte es sich um einen Passat handeln. © Doku NÖ ×

Die genaue Ursache des Unfalls wird derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Vermutet wurde zunächst erhöhte Geschwindigkeit bei einer Probe- und Testfahrt im Zuge eines An- und Verkaufs eines Gebrauchtautos. Später gab der 22-jährige Lenker aus Wien an, dass er einem Reh ausgewichen und ins Schleudern gekommen sei.