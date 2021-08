Nepp vergleicht Hacker mit Fritzl und Priklopil

Geschmackloser Vergleich bei Interview auf oe24.TV am Freitagabend.

Dass die FPÖ mit ihrer Kritik am Corona-Management von Bund und Ländern gerne provoziert, ist an sich nichts neues. Im Interview auf oe24.TV schoss der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp am Freitagabend bei FELLNER! LIVE nun aber über das Ziel hinaus: Angesprochen auf eine mögliche 1G-Regel in Österreich, sorgte Nepp für einen handfesten Skandal.



Den Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der die 1G-Regel ins Spiel gebracht hat, vergleicht Nepp mit zwei der schrecklichsten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte.



