Lenker von Kleintransporter bei Kollision mit Zug getötet. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Bei der Kollision mit einem Zug ist Donnerstagfrüh der Lenker eines Kleintransporters in Trumau (Bezirk Baden) getötet worden. Das Fahrzeug war laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker von der ÖBB-Garnitur mitgeschleift worden. Der Mann am Steuer wurde eingeklemmt. Auf der Pottendorfer Linie gab es nach dem Unfall eine Streckenunterbrechung im Abschnitt Münchendorf - Ebreichsdorf.



Laut ÖBB-Sprecher Christopher Seif befanden sich 55 Passagiere in dem Zug. Ein Fahrgast musste wegen eines Schocks behandelt werden. Die Reisenden wurden evakuiert und mit einem Autobus weiterbefördert. Zudem wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.