2.400 Zivildiener unterstützen jährlich die NÖ LGA

LR Teschl-Hofmeister: "Zivildiener gestalten den Pflegealltag aktiv mit, bringen Schwung in die Häuser und sind eine wichtige Stütze."

In Niederösterreich leisten jährlich rund 2.400 junge Männer ihren Zivildienst – in den Pflege- und Betreuungs- bzw. Förderzentren der NÖ Landesgesundheitsagentur sind es pro Jahr rund 180. Aufgrund der neuneinhalbmonatigen Dienstzeit ergibt sich daraus ein durchschnittlicher Monatsstand von etwa 125 Zivildienstleistenden, die laufend im Einsatz sind. Sie unterstützen die Teams vor Ort mit organisatorischen Aufgaben – und vor allem mit Zeit, Aufmerksamkeit und Menschlichkeit.

"Unsere Zivildiener leisten Großartiges. Sie gestalten den Pflegealltag aktiv mit, bringen Schwung in die Häuser und sind eine wichtige Stütze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betont Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister bei ihrem Besuch im PBZ Tulln. Besonders dankt sie den jungen Männern für ihr Einfühlungsvermögen und ihren respektvollen Umgang mit den älteren Menschen.

Großes Engagement

Im PBZ Tulln unterstützen Zivildiener mit großem Engagement das Pflegepersonal und gestalten den Alltag für die Bewohnerinnen und Bewohner mit Herz und Tatkraft. Leo Böck und Sebastian Baum sind zwei von ihnen. Für sie ist der Zivildienst mehr als nur ein Pflichtjahr: "Wir erleben hier jeden Tag, dass kleine Dinge Großes bewirken können – ein Gespräch, ein Lächeln, ein gemeinsames Spiel. Man wächst dabei über sich hinaus und die Arbeit macht echt Spaß", erklären die beiden.

Je nach Einrichtung übernehmen die Zivildiener unterschiedliche Aufgaben: In den Kliniken sind sie vor allem für den internen Transport von Patientinnen und Patienten zuständig – und erhalten so spannende Einblicke in die Abläufe auf Stationen und in medizinische Fachbereiche. In den Pflege- und Betreuungszentren helfen sie dem Pflegepersonal und unterstützen die Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag: Essen servieren, Betten machen, Musizieren, Karten spielen oder einfach gemeinsame Spaziergänge an der frischen Luft gehören hier genauso dazu wie ein offenes Ohr für Gespräche.