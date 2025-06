21 Delikte: Polizei konnte Serieneinbrecher-Bande fassen

Fünf Nordmazedonier gingen der Polizei ins Netz.

Bedienstete der Diebstahlsgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich ermittelten seit Anfang des Jahres intensiv rund um eine Bande, die seit November des letzten Jahres etliche Einbrüche in Wohnhäuser, Automaten und eine Firma im östlichen Ober- und westlichen Niederösterreich begangen hat.

Nun konnten die Kriminalisten fünf Nordmazedonier im Alter von 20 bis 26 Jahren als Beschuldigte ausforschen. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die dortige Justizanstalt eingeliefert.

© LPD NÖ

Insgesamt werden der Bande rund 21 Einbrüche – 15 in Wohnhäuser, fünf in Automaten und einen in eine Firma – vorgeworfen. Bei den Taten wurden überwiegend Bargeld, Schmuck und Edelmetalle geklaut. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehr als 145.300 Euro. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von mehr als 159.000 Euro. Zu den Einbruchsdiebstählen zeigten sich die vier Beschuldigten teilweise geständig. Beim 20-jährigen Beschuldigten wurde Diebesgut vorgefunden und sichergestellt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Straftaten im Detail

10 Einbrüche im Bezirk Perg



2 Einbrüche im Bezirk Urfahr-Umgebung



2 Einbrüche im Bezirk Linz-Stadt



1 Einbruch im Bezirk Linz-Land



1 Einbruch im Bezirk Wels-Stadt



1 Einbruch im Bezirk Wels-Land



1 Einbruch im Bezirk Grieskirchen



2 Einbrüche im Bezirk Amstetten



1 Einbruch in St. Pölten-Stadt