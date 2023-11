34-Jähriger stürzt mit Kastenwagen über Böschung - tot

Ein 34-Jähriger ist am Mittwoch in Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) mit einem Kastenwagen von der L14 abgekommen und tödlich verunglückt.

Der Einheimische war mit dem Kfz zunächst ins Straßenbankett und danach ins Schleudern geraten. In der Folge kippte das Fahrzeug um, schlitterte am Asphalt dahin und stürzte letztlich über eine Böschung, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag.

© FF Kirchberg/Jürgen Pistracher ×

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Zelking-Matzleinsdorf im Bezirk Melk. Dort kam ein 49-Jähriger mit seinem Pkw von der B215 ab, der Wagen rollte daraufhin ebenfalls eine Böschung hinab. Passanten befreiten den Schwerverletzten, der per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen wurde.