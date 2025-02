4 Millionen Euro für KI-Förderung

Digitalisierungsförderung kann ab sofort beantragt werden. - 160 Projekte werden heuer unterstützt.

Morgen, am 27. Februar startet in Niederösterreich wieder die Aktion "digi4Wirtschaft" für Unternehmen, die in die Digitalisierung investieren. Insgesamt stehen 2025 vier Millionen Euro, jeweils zur Hälfte von Land NÖ und WKNÖ finanziert, an Fördergeldern zur Verfügung. Der Schwerpunk t liegt heuer auf die Datenoptimierung und den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).

Betriebe punkten mit KI Im Kundenservice

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Das Thema KI bringt viele Chancen für unsere Betriebe mit sich, um noch effizienter und schneller zu werden. Die KI kann unter anderem bei Produktionsleistung, Lieferketten, Energieeffizienz bis zu personalisierten Kundenservices eingesetzt werden, das eröffnet enorme Entwicklungs- und Geschäftschancen für unsere Unternehmen in Niederösterreich und diese wollen wir mit dieser Förderung ermöglichen“. Rund 160 Projekte können heuer mit dieser Förderschiene unterstützt werden. Daher ersuchen Land und Wirtschaftskammer die Unternehmerinnen und Unternehmer, ihre Anträge rasch einzureichen.

Auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich engagiert sich erneut finanziell. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: „Es ist uns wichtig, digi4Wirtschaft weiter zu unterstützen - und das aus voller Überzeugung. Denn wir wissen, dass dieses Geld direkt bei unseren Unternehmerinnen und Unternehmern ankommt und weitere Investitionen auslöst.“