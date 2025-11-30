5.000 interessierte Jugendliche bei Berufsmesse "Zukunft | Arbeit | Leben"

Schule, Lehre oder beides? Was nun? Vor dieser zukunftsweisenden Entscheidung stehen jedes Jahr zahlreiche Jugendliche. Umso wichtiger ist ein guter Überblick über verschiedene Ausbildungswege und Angebote.

Die Berufsinfomesse „Zukunft I Arbeit I Leben“ findet jährlich in Bad Vöslau und St. Pölten statt und zählt zu den größten Veranstaltungen dieser Art in Niederösterreich. Rund zwei Drittel der Pflichtschulabgänger eines Jahrgangs nutzen die Messe, um sich zu informieren.

Berufe ausprobieren und Einblicke in die Arbeitswelt der Zukunft gewinnen - das konnten heuer wieder zahlreiche Schüler bei der großen Berufsinfomesse "Zukunft | Arbeit | Leben" der AK Niederösterreich. "Die Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften ist ungebrochen und der Informationsbedarf bei Jugendlichen und Eltern besonders groß. Unsere Messe bringt ihnen die Vielfalt an Berufen und schulischen Weiterbildungsmöglichkeiten näher. Besonders wichtig ist uns, dass die persönlichen Stärken und Talente der Kinder und Jugendlichen zu den richtigen Ausbildungen führen“, sagte AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Rund 3.452 Schüler aus 139 niederösterreichischen Schulklassen haben in den vergangenen drei Tagen die BO-Messe, die heuer bereits zum 16-Mal in St. Pölten stattfand, besucht. Am Öffentlichkeitstag haben sich zusätzlich 1.100 Jugendliche und ihre Eltern über Ausbildungsmöglichkeiten im VAZ St. Pölten informiert. Das große Interesse zeigt die Wichtigkeit von rechtzeitiger und vielseitiger Berufsorientierung.

Lehrausbildung als Plan A

Für Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ), die die AK-Berufsorientierungsmesse bereits zum zweiten Mal besuchte, bietet die Lehrausbildung ausgezeichnete Zukunftsperspektiven. „Die Lehre ist kein Plan B – sie ist ein Zukunftsmodell mit echten Karrierechancen. In unseren laufenden Gesprächen mit Schülern, Lehrern und Vertretern der Sozialpartner wurde deutlich, dass die Berufsorientierung bei Jugendlichen derzeit oft zu spät ansetzt. Im Kindesalter treten häufig schon besondere Talente und Interessen zutage. Dabei geht es nicht nur darum, zukünftige Lehrlinge zu gewinnen, sondern vor allem darum, jungen Menschen frühzeitig die Möglichkeit zu bieten, ihre Berufung zu finden. Gleichzeitig muss das Image der Lehre gestärkt werden, was nur durch eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten erreicht werden kann. Besonders durch positive Beispiele sollte gezeigt werden, welche Chancen die Lehre bietet. Es ist zudem wichtig, die Vielfalt der Lehrberufe stärker sichtbar zu machen und Jugendliche für weniger bekannte Ausbildungswege zu begeistern“, so Landesrätin Rosenkranz.

Schwerpunkt Digitalisierung und VR-Berufserlebnis

Künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck, Virtual Reality (VR) und Roboter – die Jugendlichen von heute werden in fast jedem Beruf in der Zukunft in einer sich rasch verändernden digitalen Arbeitsumgebung tätig sein. In der Digitalisierungswelt gab es für die jungen Besucher:innen Virtual Reality Brillen oder 3D-Drucker zum Ausprobieren. Erstmalig wurde auch eine Cybercop-Ausbildung mit Schwerpunkt Cyber-Sicherheit vorgestellt. „Die Messe bietet vielfältige Möglichkeiten, um sich mit den digitalen Trends der Arbeitswelt 4.0 vertraut zu machen“, so AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser. Beim AK Young Messestand konnten junge Besucher:innen sieben verschiedene Berufe (Tischlerei, Elektrotechnik, Einzelhandel, Kfz-Mechanik, Hoch-u. Tiefbau, Metalltechnik und Floristin) mittels VR-Brille ausprobieren.

70 Aussteller & Kostenlose Bewerbungstrainings

70 Aussteller - darunter über 50 Schulen und Unternehmen aus der Region sowie Gewerkschaftsjugend, Fachgewerkschaften, Institutionen wie das AMS NÖ, die Justizwache, die Wirtschaftskammer und die Polizei - freuten sich über die interessierten Besucher:innen. Ein besonderes Highlight am Öffentlichkeitstag waren die kostenlosen Bewerbungs-Coachings. Expert:innen und Coaches gaben Tipps für das Bewerbungsgespräch, die Bewerbung und das richtige Outfit & Styling. Die Jugendlichen können höchst professionell Vorstellungsgespräche trainieren und kommen so ihrem Wunschberuf einen wichtigen Schritt näher.