72-Jähriger stirbt nach Sturz in Bach

Der Mann wollte Gelben Sack aus Wasser herausziehen und fiel in Bach.

Ein 72-Jähriger ist Freitagnachmittag in St. Martin (Bezirk Gmünd) nach einem Sturz in die Lainsitz gestorben. Der Einheimische wollte offenbar einen Gelben Sack, der vom Sturm ins Wasser geweht worden war, herausziehen. Dabei dürfte der Pensionist das Gleichgewicht verloren und rückwärts in den Bach gestürzt sein, teilte die Polizei am Samstag auf Anfrage mit. Anrainer und Radfahrer zogen den Mann laut Feuerwehr aus dem Wasser, Reanimationsversuche blieben aber erfolglos.