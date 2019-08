Yspertal. Ein 39 Jahre alter Pkw-Lenker ist in der Nacht auf Freitag auf der B36 in Yspertal (Bezirk Melk) ums Leben gekommen. Sein Wagen war ins Schleudern geraten und gegen das Auto einer 25-Jährigen gekracht, berichtete die Polizei. Der Mann, der vermutlich nicht angegurtet war, erlitt beim Aufprall tödliche Verletzungen. Die Frau wurde in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.

Der Crash hatte sich der Exekutive zufolge in einer lang gezogenen Rechtskurve ereignet. Der 39-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von Feuerwehrleuten geborgen. Die B25 war vorübergehend gesperrt.